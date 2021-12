Jelenia Góra: Ranili nożem sklepikarza i okradli lokal jubilerski. Ich łupem padły kolekcjonerskie monety i złoto Justyna Orlik

KMP Jelenia Góra

Jeleniogórscy policjanci zatrzymali 2 mężczyzn podejrzanych o rozbój na właścicielu punktu handlowego. Do zdarzenia doszło 22 sierpnia br. w jednym z jeleniogórskich sklepów. Mężczyźni siłą wtargnęli do pomieszczenia handlowego pobili właściciela i go okradli. Ich łupem padły monety kolekcjonerskie, złota biżuteria, zegarki i inne wartościowe przedmioty. Teraz za popełnione przestępstwo odpowiedzą przed sądem, a grozić im może nawet do 12 lat pozbawienia wolności.