Jelenia Góra. Straż Miejska organizuje X edycję konkursu "Ładnie mieszkać"

Konkurs jest organizowany przez Straż Miejską w Jeleniej Górze pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Jeleniej Góry Jerzego Łużniaka

Konkurs ma za zadanie zaktywizować mieszkańców Jeleniej Góry do upiększania swojego otoczenia kwiatami czy do stawiania małej architektury ogrodowej jak również do porządkowania swojego otoczenia.

Zgłoszenia najładniejszych posesji można przesyłać na adres e-mail [email protected] lub kierować bezpośrednio do sekretariatu Straży Miejskiej przy ul. Armii Krajowej 19, do godz. 12:00. Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać dokumentacje fotograficzną nominowanej posesji oraz numer telefonu do kontaktu.

Ogłoszenie wyników nastąpi po komisyjnym przeglądzie zgłoszeń. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Źródło: Straż Miejska Jelenia Góra