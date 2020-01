Jelenia Góra: strażnicy miejscy na medal! Brawo! [ZDJĘCIA]

Wypadek na A4 pod Wrocławiem. Cztery osoby ranne, tym dwoje dzieci [ZDJĘCIA]

Do wypadku doszło na 150. km autostrady. Przy węźle Wrocław Południe zderzyły się dwa samochody. Do zdarzenia doszło na jezdni w kierunku Opola. Dwoma samochodami podróżowało w sumie 8 osób. Czworo z nich, dwoje dorosłych i dwoje dzieci, zostało poszkodowanych i trafiło do szpita...