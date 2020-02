Jelenia Góra: Uczczą pamięć ofiar ludobójstwa

11 lipca 2020 roku przypada smutna rocznica – 77 lat od tzw. krwawej niedzieli, która stała się symbolem skoordynowanych ataków i mordów na Polakach dokonanych przez ukraińskich nacjonalistów. Według szacunków dokonanych przez Instytut Pamięci Narodowej, z rąk oddziałów UPA w latach 1942-1945 śmierć poniosło około 100 tys. obywateli polskich.

Po II wojnie światowej wielu mieszkańców Kresów zostało przesiedlonych i znalazło nową ojczyznę na Dolnym Śląsku, m.in. w Jeleniej Górze. Ich pamięć o tych wydarzeniach jest bardzo żywa.

– Uznałem, że to właściwy moment do rozpoczęcia szerokich konsultacji i prac nad sposobem upamiętnienia ofiar mordów – powiedział prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak.

W skład komisji wchodzą przedstawiciele związków kresowian, sybiraków, reprezentantów świata kultury i sztuki, rady miasta oraz urzędu.

– Sprawa sposobu upamiętnienia tego tragicznego wydarzenia jest niezwykle ważna, bo to bolesne dla nas wszystkich wspomnienie wymaga stosownych rozwiązań. Będziemy o nich rozmawiać ze wszystkimi, by osiągnąć pełną zgodę co do przyjętej formy – podkreślił na pierwszym spotkaniu Janusz Łyczko, przewodniczący komisji i zastępca prezydenta miasta.