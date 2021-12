Jelenia Góra: Ukradł z otwartego samochodu damską torebkę i zrobił zakupy aż sześć razy kartą płatniczą, która znajdowała się w środku OPRAC.: Justyna Orlik

KMP Jelenia Góra

W myśl zasady „okazja czyni złodzieja” działał mieszkaniec powiatu bolesławieckiego, który został zatrzymany przez jeleniogórskich policjantów. Nie unikanie on odpowiedzialności. Jest podejrzany o kradzież z otwartego samochodu między innymi damskiej torebki wraz z dokumentami i kartą płatniczą, którą następnie posłużył się 6 razy. Poniesione straty pokrzywdzona oszacowała na 2700 zł. Teraz za popełnione przestępstwa odpowie on przed sądem, a grozić mu może nawet do 10 lat pozbawienia wolności.