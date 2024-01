Jelenia Góra zdobyła stolicę! MKS Vitamineo wygrało na wyjeździe z AZS AWF [zdjęcia tylko u nas!] Przemysław Kaczałko

Na inaugurację 2024 roku w stolicy Polski doszło do konfrontacji miejscowego AZS AWF z Vitamineo Jelenia Góra. Po pierwszej połowie wydawało się, że niżej notowane jeleniogórzanki spokojnie zgarną pełną pulę, ale po zmianie stron warszawianki doprowadziły do remisu i emocje były do samego końca.