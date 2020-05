Piękny prezent trafił do ratusza. To stylizowana ławeczka, nawiązująca do kamienic na Placu Ratuszowym wykonana przez uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Artystycznych w Jeleniej Górze.

- Prezent miał być przekazany podczas gali z okazji 40-lecia Liceum Plastycznego – mówiła dyrektor szkoły Anna Szydłowska-Robak. – Niestety, pandemia koronawirusa pokrzyżowała nasze plany i gala została odwołana. Ławeczka jest wykonana według projektu absolwenta szkoły Kamila Guzikowskiego. Mieszkańcy będą mogli ją podziwiać w holu Ratusza. Pleksi i odstępy. Co jeszcze zastaniemy w biurze? Wideo