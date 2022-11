Jeleniogórski "Elektronik" obchodził 70-lecie. W szkole świętowano na apelu i zorganizowano Festiwal Nauki

Szkoła przy ulicy Grunwaldzkiej w Jeleniej Górze kształci elektroników, logistyków, programistów, techników -informatyków i techników szerokopasmowej komunikacji elektronicznej. Absolwenci tych kierunków nie muszą się martwić o pracę. Mówił o tym dyrektor ZSE Mirosław Ciesielski.

W 1963 roku powstało technikum telełączności i to były kierunki ukierunkowane na pracowników poczty. Potem kierunki kształcenia dostosowywały się do potrzeb rynkowych. W 1980 roku powstało technikum elektroniczne, w 2006 technikum informatyczne, w 2009 technik logistyki, a 3 lata temu uruchomiliśmy technik programista

wspominał Mirosław Ciesielski.

Macie wszelkie szanse, by być innowacyjni, by wasza praca wnosiła nowe wartości do rozwoju gospodarczego