Jeleniogórski szpital dostanie ponad milion złotych na zakup nowych karetek!

Karetki trafią do Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej, które na zakup nowych pojazdów otrzymały ok. 1,2 mln zł. Pozwoli to na nabycie dwóch nowych ambulansów z pełnym wyposażeniem.

Szpital w Jeleniej Górze jeszcze nigdy nie dostał tak dużej jednorazowej pomocy na zakup nowych pojazdów. Jest to ogromne wsparcie dla pacjentów Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej.

- powiedział obecny na konferencji prasowej senator Krzysztof Mróz.

Karetki w jeleniogórskim szpitalu na co dzień wykorzystywane są do transportu chorych pomiędzy jednostkami zamiejscowymi tj. szpitalem w Jeleniej Górze, szpitalem Wysoka Łąka w Kowarach, Zakładem Opiekuńczo - Leczniczym w Bolkowie, ale także do przewozu pacjentów do Stacji Dializ, do domu po zakończonym leczeniu w oddziałach szpitalnych, jak i konsultacji specjalistycznych w innych ośrodkach.