Jeleniogórzanie będą robić zakupy w hipermarkecie E.Leclerc. Sklep powstanie w miejscu Tesco przy ulicy Jana Pawła II

Convenience shopping, to nic innego jak sklep, zazwyczaj położony w dzielnicach mieszkaniowych miast albo w innych dogodnych i często odwiedzanych punktach, handlujący głównie towarami na potrzeby bieżące. Są to przede wszystkim gotowe, konfekcjonowane produkty spożywcze i napoje (mrożonki, konserwy, paczkowane wędliny i sery, lody itp.), środki czystości osobistej i gospodarczej, gazety, papierosy, zapałki, baterie itp. Czasami też np. losy na loterie. Często są to placówki działające w systemie samoobsługowym, zazwyczaj czynne od wczesnego ranka do późnego wieczora.