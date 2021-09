Jeleniogórzanin ukradł uszkodzony samochód. Policjanci znaleźli na jego posesji rozebrany na części pojazd

Do zdarzenia doszło 5 września. Właściciel samochodu uszkodził koło i do czasu zorganizowania pomocy pozostawił go przy szlaku turystycznym na terenie powiatu karkonoskiego. Kiedy wrócił, pojazdu już nie było.

- Powiadomieni o przestępstwie policjanci rozpoczęli poszukiwanie osoby podejrzewanej o ten czyn. Na podstawie zebranych w tej sprawie informacji wytypowali 41-latka jako podejrzewanego o kradzież tego pojazdu. Okazało się, że mężczyzna rozebrał auto na części, które to funkcjonariusze odnaleźli na jego posesji- informuje podinsp. Edyta Bagrowska z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.

Funkcjonariusze wyjaśniają szczegółowo okoliczności przestępstwa. 41- letni jeleniogórzanin może trafić za kratki na 10 lat.