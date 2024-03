Jeleniogórzanki jak gwiazdy filmowe. Styl, klasa, elegancja. Może rozpoznacie na tych zdjęciach z lat 50. swoje babcie i mamy?

1950 l maja - Dokonano oficjalnego otwarcia schroniska "Perła Zachodu". Turystom oddano tu do użytku 8 pokoi i wielką salę restauracyjną.

1953 21 lipca - Oddano do użytku żelbetonowy most kolejowy na rzece Bóbr w Jeleniej Górze. Do budowy mostu zużyto około 960 m3 betonu i 35 ton stali.