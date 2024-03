Jeździło się jelczami do Karpacza i Szklarskiej Poręby. Popularne "ogórki" docierały także do każdej karkonoskiej wsi. Na dworcu były tłumy

PKS firma z tradycją

PKS to firma z bogatą tradycją. Swoimi korzeniami sięga 1945 roku, kiedy to powstały zalążki bazy transportowej m. in. w Jeleniej Górze. W roku 1950 nastąpiło przekształcenie PKS Jelenia Góra w samodzielną ekspozyturę.

W latach 70. stali się oddziałem Przedsiębiorstwa PKS we Wrocławiu.

Na przełomie lat 90. zostali Państwowym Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej z siedzibą w Jeleniej Górze. W okresie tym PPKS Jelenia Góra przechodziło różne koleje losu, przeżywając wzloty i upadki.

Przełomową datą dla Przedsiębiorstwa w Jeleniej Górze był dzień 1 sierpnia 2000 r. kiedy to przekształca się w spółkę z o.o., przyjmując nową nazwę PKS "TOUR" Sp. z o.o. Od tego czasu następują zmiany w firmie, a przede wszystkim wymiana autokarów o podwyższonym standardzie.

Przez te wszystkie lata pasażerowie korzystali z dworca autobusowego przy ulicy Obrońców Pokoju.

Dzisiaj dworzec połączony jest z galerią handlową.