Jeżeli brakuje Ci drugiej połówki, Kwadrat i akcja szybkie randki - to rozwiązanie

W piątek 22 lipca, odbędzie się wydarzenie niosące nazwę Szybka Randa. Jest to interesująca i szybka forma przygotowana specjalnie dla singli, którzy nie zawsze z dużą ilością czasu, ale z wielką chęcią poznają drugą połówkę i rozpalą swoje serca miłością.

Na czym to polega?

Szybkie Randki to forma spotkania, która funkcjonuje już od 1998 roku. To w tym roku po raz pierwszy w Beverly Hills, ludzie spotkali się ze sobą w celu nawiązania relacji romantycznych. Każdy z uczestników odbywa ze sobą szybką rozmowę, po której dokonując selekcji, mają szansę trafić na idealnego kandydata do późniejszych spotkań.

Tak jak w oryginale, w Jeleniej Górze:

Uczestnicy spotkają się ze sobą, przeprowadzą rozmowę, a potem zaznaczając na kartce imiona wybranych przez siebie kandydatów, będą mieli szansę trafić na drugą osobę, która wybierze ich. Jeżeli tak się stanie, wybrani przez siebie uczestnicy dostaną wzajemny kontakt i będą mogli kontynuować spotkania już poza imprezą.