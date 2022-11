Juventur kosztował majątek i odniósł spektakularną klapę. Dziś to miejsce wstydu, ale przyciąga artystów

Początki obiektu Juventur w Jeleniej Górze

Jego przygoda miała się zakończyć już 2 lata później, czyli w 1993 roku, kiedy zaczęto wyprzedawać majątek spółki, a w 1994 roku sąd ogłosił jej upadłość. Ośrodek trafił w prywatne ręce i początkowo nawet funkcjonował, ale później nieużytkowane obiekty zaczęły niszczeć, a okoliczni złomiarze i szabrownicy zainteresowali się tym, co mogli znaleźć w środku. W jednym z pustostanów spłonęła nawet dwójka bezdomnych.

Dziś to miejsce dla fanów Urbexu, którzy szukają przygód w opuszczonych budynkach. Ośrodek zaczął powstawać już w latach osiemdziesiątych, a w 1991 roku rozpoczął swoją działalność. Niestety, na krótko. Co prawda powstała tu restauracja o zachęcającej nazwie "Raj", a okoliczna młodzież Zabobrza przychodziła tu na dyskoteki, bo sam "Juventur" był ekskluzywnym miejscem.

Jak Juventur wygląda dziś?

Ośrodek w ogóle nie przypomina siebie z czasów świetności. Budynki rozkradziono ze wszystkiego, co cenne, a one straszą nie tylko w nocy, ale również w dzień. Ostatnio stały się miejscem dla jeleniogórskich artystów, którzy pomalowali mury kolorowym sprayem, tworząc wyjątkowe obrazy. Zobaczcie, jak to wygląda na zdjęciach Jerzego Myrny.