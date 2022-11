Już 3 grudnia pojeździmy na desce i nartach w Karpaczu. Oficjalne rozpoczęcie sezonu w najbliższą sobotę!

Otwarcie sezonu narciarskiego w pierwszy weekend grudnia 2022 r.

Bez wątpienia tegoroczny listopad charakteryzował się sprzyjająca aura pogodowa, która istotnie wpłynęła na przygotowania do sezonu zimowego 2022 / 2023. Po kilku tygodniach przygotowań oraz produkcji śniegu stacja narciarska Winterpol Karpacz potwierdziła, że inauguracja sezonu narciarskiego nastąpi już w sobotę 3 grudnia.

Naśnieżanie stoków w Białym Jarze pomimo dodatnich temperatur rozpoczęło się już z początkiem listopada. Było to możliwe dzięki innowacyjnemu urządzeniu jakim jest fabryka śniegu (tzw. Snow Factory). Umożliwia ono produkcję śniegu nawet w dodatnich temperaturach tych sięgających do + 20°C. Urządzenie w szybki sposób ochładza wodę do temperatury zamarzania i w efekcie końcowym otrzymywane są „suche śnieżynki” o najwyższym stopniu zamrożenia.

Kluczowe w całym procesie przygotowań do sezonu zimowego były również opady śniegu i ujemne temperatury, które pojawiły się w połowie listopada i umożliwiły uruchomienie tradycyjnego systemu naśnieżania na który składają się armatki śnieżne.