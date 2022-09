Już jutro startuje XIX Przejście Dookoła Kotliny Jeleniogórskiej im. D. Ważyńskiego i M. Hryncewicza

XIX Przejście Dookoła Kotliny Jeleniogórskiej startuje już jutro, w piątek 16 września! To idealne połączenie górskiej wędrówki i ekstremalnego wyzwania dla miłośników turystyki.

Rajd turystyczny Przejście Dookoła Kotliny Jeleniogórskiej upamiętnia ratowników Karkonoskiej Grupy GOPR, którzy zginęli w lawinie śnieżnej w 2005 roku.

Przejście Dookoła Kotliny Jeleniogórskiej to ekstremalna impreza turystyczna, polegająca na przejściu wszystkich pasm górskich otaczających Kotlinę Jeleniogórską. Trasa długości 137 km wiedzie przez Karkonosze, Rudawy Janowickie, Góry Kaczawskie i Góry Izerskie. Czas wyznaczony na pokonanie tej wędrówki to 48 godzin (non-stop), a jedyny środek transportu to własne nogi. Całe wyposażenie jest niesione przez Uczestników na własnych plecach