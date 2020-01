Już po konsultacjach! Mieszkańcy chcą powiatu karkonoskiego!

Do tej pory nazwa powiatu jeleniogórskiego pochodziła od największego miasta w regionie. Według pomysłodawców zmiana nazwy na powiat karkonoski miałaby pozytywny wpływ na odbiór tego regionu w Polsce.

Czemu miałaby się przysłużyć zmiana? Będzie to jasny komunikat do turystów z całej Polski- tak, tu mamy Karkonosze i całą masę atrakcji.

- Wszystko co dzieje się na terenie naszego powiatu wiąże się z Karkonoszami. Sama marka Karkonosze, na którą wydajemy sporo pieniędzy i poświęcamy mnóstwo czasu żeby ją promować także wiąże się z Karkonoszami. To byłoby spięcie taką jedną wielką klamrą i wszystko nawzajem by się uzupełniało. Nie trzeba byłoby dodatkowej promocji i dodatkowych nakładów - tłumaczył przed konsultacjami społecznymi Krzysztof Wiśniewski, starosta powiatu jeleniogórskiego.

Od dnia 4 listopada 2019 roku do dnia 7 stycznia 2020 roku odbywały się konsultacje z mieszkańcami powiatu jeleniogórskiego dotyczące zmiany nazwy powiatu jeleniogórskiego na powiat karkonoski.

Jak wynika ze sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji, za zmianą nazwy powiatu jeleniogórskiego na powiat karkonoski jest 72,12% spośród mieszkańców powiatu jeleniogórskiego, którzy wzięli udział w konsultacjach i oddali ważny głos.