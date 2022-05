Kamyczkowe love z Karpacza to zabawa znana już w całej Polsce. Szukajcie ich na szlakach!

#kamyczki - co to takiego?

Pokolorowanych kamyków można szukać, ale też tworzyć własne i zostawiać je dla innych. Na jednej stronie zazwyczaj znajduje się malunek, a na odwrocie kod pocztowy miejsca, z którego pochodzi.

Każdy, kto natknie się na taki kolorowy kamień powinien go ze sobą wziąć i zabrać w podróż do innego miejsca w Polsce lub na świecie. Żeby zabawa miała sens, trzeba zrobić zdjęcie i opublikować je na grupie #kamyczki na Facebooku. W ten sposób możemy powiadomić uczestników o swoim znalezisku, ale też śledzić miejsca, do których zmierza nasz własnoręcznie wyprodukowany kamyk.

Do zabawy włączył się niedawno Karpacz, a dzieci ze Stacji Kultura przygotowały swoje "małe dzieła sztuki". Szukajcie ich na szlakach w okolicach Pohulanki i Kruczych Skał. Znalezione zabierzcie ze sobą, wrzućcie ich zdjęcie pod postem i zostawcie w innym miejscu.