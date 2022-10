Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych uroczyście rozpoczęła rok akademicki 2022/2023

Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych uroczyście rozpoczęła nowy rok akademicki. Inauguracja odbyła się w gmachu Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze. Studenci pierwszego roku złożyli uroczyste ślubowanie i są już pełnoprawnymi członkami społeczności akademickiej.

Podczas inauguracji roku akademickiego 2022/2023 zgromadzeni goście mogli wysłuchać występów artystycznych Chóry Filharmonii Dolnośląskiej oraz występu Matusza Wójcika studenta I roku psychologii. Nie zabrakło również przemówień zaproszonych gości.

W inauguracji udział wzięli studenci, wykładowcy, władze Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Marzena Machałek, Senator Krzysztof Mróz, Posłowie Robert Obaz, Zofia Czernow, Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska, przedstawiciele władz miasta Jelenia Góra i Powiatu Karkonoskiego.

Rozpoczynając nowy rok akademicki bądźmy otwarci na siebie, stawiajmy na innowacyjność. Nowy rok akademicki to nowe nadzieje i szanse na realizację marzeń i dążenie do celu. Życzę Państwu aby te marzenia spełniały się każdego dnia. W języku norweskim KANS oznacza szansę i my te szansę na pewno wykorzystamy. - motywowała studentów w tym wyjątkowym dniu Jej Magnificencja Rektor dr n. med. prof. KANS Wioletta Boznańska