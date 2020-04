Karkonoski Park Narodowy został zamknięty dla turystów! To nic! Obejrzyj z nami te zdjęcia! [GALERIA]

Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Środowiska od dziś (3.04), zarządzeniem Dyrektora KPN, Karkonoski Park Narodowy zostaje zamknięty. Do odwołania nie jest on udostępniany w celach edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, filmowania i fotografowania, a także w celach zarobkowych. Mamy dla Was coś w zamian. Zostań w domu i obejrzyj piękne zdjęcia Karkonoszy. To niby nie to samo, ale zawsze humor lepszy!

