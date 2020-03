Karkonosze: zamknięta część szlaków i miejsca odpoczynku

W Karkonoskim Parku Narodowym zamknięte są z powodu zagrożenia epidemiologicznego miejsca odpoczynku przy szlakach, a także następujące szlaki:

1. Czarny do Wodospadu Szklarki

2. Czarny, Śląska Droga, na odcinku od górnej stacji wyciągu na Kopę do szczytu Śnieżki

3. Niebieski do Wodospadu Szklarki (dolny odcinek Czeskiej Ścieżki)

4. Niebieski prowadzący od Wangu na Okraj na odcinku Spalona Strażnica- Śnieżka- Przełęcz Okraj

5. Czerwony grzbietowy na odcinku Mokra Przełęcz- Dom Śląski i dalej przez Śnieżkę, Sowią Przełęcz do rozdroża Nad Sovim sedlem.

6. Żółty, Droga Jantarowa od szlaku czerwonego do granicy z Republiką Czeską

7. Zimowe obejścia Śnieżnych Kotłów,

8. Zielony od Petrówki do Przełęczy Karkonoskiej

9. Zamknięte są: Wodospad Szklarki i Wodospad Kamieńczyka.

Zabroniona jest turystyka zorganizowana. Dopuszczona wyłącznie turystyka piesza. Limit przemieszczających się wspólnie osób to maksymalnie dwie (z wyłączeniem członków rodzin), odległości między osobami to minimum 1,5 metra, obowiązuje zakaz gromadzenia się na szlakach. Zamknięte są ośrodki edukacyjne KPN