Karpacz: Bił, wyzywał i poniżał własną żonę. Zdesperowana kobieta zadzwoniła po policję OPRAC.: Justyna Orlik

fot. ilustracyjne pixabay

Policjanci z Komisariatu Policji w Karpaczu zatrzymali mieszkańca powiatu karkonoskiego podejrzanego o znęcanie się psychiczne i fizyczne nad swoją żoną. Zatrzymany groził jej pozbawieniem życia, rzucał się do bicia, zastraszał, ograniczał kontakt z rodziną i znajomymi wyzywał i poniżał. Teraz za popełnione przestępstwa odpowie przed sądem, a grozić mu może nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Prokurator Rejonowy w Jeleniej Górze za te przestępstwa zastosował wobec niego dozór policyjny, zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej i kontaktowania się z nią, a także opuszczenia wspólnego lokalu mieszkalnego.