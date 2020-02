Karpacz: co to jest koperta życia i do czego służy?

Gmina Karpacz przystąpiła do akcji Koperta Życia. Co to za akcja i na czym polega? Przeczytaj poniżej.

Akcja skierowana jest do osób przewlekle chorych, starszych, samotnych i polega na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach najważniejszych informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych, danych osobowych, w tym nr PESEL. Pakiet z takimi informacjami powinien być umieszczony w lodówce takie osoby. Dzięki temu, jeśli coś by się wydarzyło, ratownicy medyczni bez problemu ją odnajdą. Kopertę życia wraz z kartą informacyjną można odebrać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Karpaczu ul. Konstytucji 3 Maja 54.