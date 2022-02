Kilkudziesięciu olimpijczyków było zawodnikami z Jeleniej Góry i Karpacza. Wśród nich saneczkarze i bobsleiści OPRAC.: Justyna Orlik

„Sportowcy ziemi jeleniogórskiej 1945-2010” to książka dofinansowana z budżetu miasta Jeleniej Góry, która prezentuje kilkaset sylwetek sportowców, odnoszących sukcesy również na międzynarodowych zawodach. Wśród nich są zawodnicy występujący na olimpiadach, m.in. w Nagano, Insbrucku i Salt Lake City. Od 4 do 20 lutego rozgrywane są XXIV Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pekinie. To doskonała okazja, aby przypomnieć o tych, którzy odnosili liczne sukcesy w swoich dyscyplinach, a trenowali w Jeleniej Górze i okolicach.