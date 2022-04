Kim jest Charlie? Brytyjczykiem o ogromnym sercu. Zaangażował prawie 200 osób w pomoc Ukrainie

Charlie mieszka w Jeleniej Górze i pomaga Ukraińcom

- Charlie wspomógł nas bardzo dużą ilością potrzebnych sprzętów, ubrań a nawet przekazał w pełni wyposażoną karetkę, która już jest na terenie Ukrainy. - informują pracownicy pogotowia ratunkowego w Jeleniej Górze.

Dary pochodzą od znajomych Charliego z całej niemal Wielkiej Brytanii. Do tej pory pomogło mu około 200 osób, a ilość przekazanych rzeczy jest naprawdę imponująca i niesamowicie wsparła zbiórkę szpitala.

Wszystkie dary zostały już przetransportowane na teren Ukrainy. Trafiły, m.in. do szpitala w Równem (Рівненська міська рада) oraz do Fundacji ERMED, z którą szpital na co dzień współpracuje.