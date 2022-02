Klaudia Domaradzka z Jeleniej Góry ma już za sobą pierwszy start na olimpiadzie. Dziś w Pekinie kolejna tura

Po dwóch ślizgach Klaudia jest na 24. pozycji, a dziś - w ślizgu 3. - będzie kontynuować walkę o awans do fazy finałowej, w której zobaczymy jedynie 20. najszybszych saneczkarek.

Saneczkarki na torze osiągają prędkość nawet 130 km/h, co sprawia że to jeden z najniebezpieczniejszych sportów zimowych. W Polsce nie ma toru, na którym mogliby trenować sportowcy. Jeżdżą na Łotwę, do miejscowości Sigulda. Podobnie, jak w przypadku bobslejów sprzęt odgrywa tu bardzo dużą rolę. Klaudia Domaradzka w wywiadzie dla TVP powiedziała, że "trudno jest dogonić czołówkę na sprzęcie, którym dysponujemy. Jeśli oni pojadą idealnie, a my identycznie, to nie mamy szans. Czasami zdarzało się nawet, ze Niemka pojechała słaby ślizg i była przede mną, mimo że nie popełniłam błędów. Powodem był właśnie sprzęt."

Start rywalizacji będzie można obejrzeć dziś o godz. 12:50 w transmisjach telewizyjnych. Trzymajmy kciuki za Klaudię!