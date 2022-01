Kobieta w noc sylwestrową wpadła do rzeki przy ul. Warszawskiej w Jeleniej Górze. Miała objawy hipotermii

1 stycznia 2022 roku, około godziny 3:30 policjanci Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze pojechali na zgłoszenie, według którego kobieta wpadła do rzeki w okolicy ul. Warszawskiej w Jeleniej Górze.

Funkcjonariusze po otrzymaniu informacji Dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze udali się na most przy ul. Warszawskiej w Jeleniej Górze. Podczas sprawdzania brzegów rzeki usłyszeli wołanie o pomoc i krzyki. Mundurowi bez zastanowienia weszli do rzeki i po krótkiej chwili dostrzegli sylwetki kobiety i mężczyzny, którzy nie radzili sobie z rwącym nurtem spychającym ich w dół rzeki. Policjanci wyciągnęli 25-letniego wyziębionego mężczyznę oraz 25-letnią kobietę, która była w bardzo złym stanie z objawami hipotermii i nie była w stanie mówić ani samodzielnie się poruszać. W wyniku rozpytania mężczyzny policjanci ustalili że wskoczył do wody aby ratować kobietę. Po chwili na miejsce przybyła Straż Pożarna oraz Pogotowie Ratunkowe. Kobieta ze względu na stan zdrowia została przewieziona do szpitala, a mężczyzna po konsultacji medycznej odwieziony do miejsca zamieszkania.