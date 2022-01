Kobieta została potrącona na pasach przy ul. Różyckiego. Sprawcą 28-latek OPRAC.: Justyna Orlik

Wczoraj (19.01.2022 r.) w Jeleniej Górze doszło do wypadku drogowego z udziałem pieszej. Kierujący busem potrącił 79-letnią kobietę przechodzącą przez oznakowane przejście dla pieszych. Poszkodowana została przewieziona do szpitala. Policja apeluje o ostrożność! Dostosujmy prędkość do warunków panujących na drodze oraz przestrzegajmy obowiązujących przepisów.