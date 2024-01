Kolejni absolwenci Uniwersytetu Młodzieżowych Liderów. Dyplomy rozdane

To niestandardowa forma szkolenia młodzieży w wyszukiwaniu, pobudzaniu kompetencji miękkich - budowania zespołów, przywództwa, umiejętności radzenia sobie ze stresem, komunikacji społecznej, zarządzania projektami. To są cechy, które omija obecne szkolnictwo, a my uważamy, że jak się takiego lidera z grupy wyłuska już na etapie przełomu szkoły podstawowej i szkoły średniej, to jest szansa zaszczepić w nim nowe chęci i potencjał do działania - podkreślił Mariusz Synówka, inicjator UMW.