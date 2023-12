Kolejny maluch przyszedł na świat w ambulansie Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze. Chłopczyk i jego mama czują się dobrze

Poród odbierała załoga w składzie: Ewa (pielęgniarka) i Zbyszek (ratownik medyczny).

W trakcie drogi okazało się, że chłopiec w brzuchu mamy nie ma już ochoty spędzić więcej czasu i po krótkich negocjacjach urodził się na pokładzie ambulansu o godzinie 22.05 - opisuje Piotr Bednarek rzecznik prasowy Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze.

Chłopczyk razem z mamą zostali przewiezieni do szpitala. Czują się dobrze.

Zarówno nowo narodzonemu chłopcu, jak i dzielnej mamie, życzymy wszystkiego najlepszego - naplisali ratownicy na FB

To był już trzeci poród odebrany w karetce przez jeleniogórskich ratowników medycznych.

W październiku ambulans nie zdążył dojechać do szpitala i na parkingu w Nielestnie w gminie Wleń urodziła się dziewczynka.

W lipcu w karetce urodził się mały Dominik.

Porody w drodze do szpitala się zdarzają. Ale taka częstotliwość, jak w przypadku zespołu ZRM Lwówek Sląski, czyli D0264, jest niezwykła i pokazuje, że ratownicy medyczni muszą być gotowi na każdą ewentualność.

Co do zasady karetka ma pomagać rannym po wypadkach czy innych nagłych urazach, jednak czasem zdarza się wyjazd do rodzącej, by przewieźć ją do szpitala. Czasami jednak, to co ma być rutynowym przejazdem, zamienia się w akcję porodową.