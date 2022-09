Koncert "Barwy Ekspresji" rozpoczął 59. Sezon Artystyczny Filharmonii Dolnośląskiej

Dyrektor Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze przedstawił specjalnego gościa koncertu – wiceprezesa zarządu Polskiej Grupy Energetycznej ds. operacyjnych Ryszarda Wasiłka. Powodem obecności wiceprezesa PGE na koncercie było uroczyste ogłoszenie grupy PGE mecenasem Filharmonii Dolnośląskiej w rozpoczynającym się sezonie artystycznym 2022/2023.

To dla nas ogromy zaszczyt. Dołączamy do grona najlepszych filharmonii w Polsce, sponsorowanych przez Polską Grupę Energetyczną. Odbieramy to jako wyraz uznania dla naszego kunsztu i potwierdzenie naszej klasy artystycznej. - powiedział Tomasz Janczak, dyrektor Filharmonii Dolnośląskiej.