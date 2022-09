Kosmiczna instalacja w Miłkowie koło Karpacza? To normobaria, z której mają korzystać m.in. jeleniogórscy koszykarze!

Srebrna, błyszcząca przyczepa, która od czterech miesięcy zaparkowana jest w Miłkowie koło Karpacza budzi zainteresowanie turystów i mieszkańców. Co to jest??? Pytają.

- Czasem ludzie wchodzą do środka wieczorem i nie wychodzą do rana! Czy to jakaś knajpa, czy pomieszczenie do wynajęcia na imprezę? Dziwne to wszystko... - zauważa nasza Czytelniczka.