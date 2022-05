Kowarska starówka dawniej i dziś. Tak zmieniła się ul. 1 Maja dawna Friedrichstrasse Eliza Ciepielewska

Dawny Schmiedeberg im Riesengebirge dzisiejsze Kowary - to miasto w powiecie karkonoskim, blisko stąd do Karkonoszy, Rudaw Janowickich i Kotliny Jeleniogórskiej. Kiedyś słynęło z dywanów i kopalń, dzisiaj stawia na turystykę. Muzeum Sentymentów, Park Miniatur czy dostępne do zwiedzania kopalnie to tylko niektóre z atrakcji. Jedną z pozostałych możliwości jest spacer po kowarskiej starówce. Zobaczcie jak kiedyś prezentowała się ulica 1- Maja dawniej Friedrichstrasse