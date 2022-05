Kowarskie Hawaje. WYSPA to kąpielisko, plaża i restauracja. Wszystko w pigułce i z widokiem na Karkonosze (ZDJĘCIA)

Dawny Inselbad w Kowarach dziś zamienił się w WYSPĘ

Park w Kowarach, w otoczeniu kąpieliska, stworzył najbogatszy kupiec w mieście. Johann Sigmund Gebauer zafascynowany podróżami zagranicznymi, wpadł na pomysł stworzenia miejsca rekreacji i wypoczynku dla wszystkich mieszkańców. Staw gondolowy (Gondelteich) mieścił się przy ul. Karkonoskiej, a całkiem niedawno dostał drugie życie. Po środku stawu znajdowała się wyspa ze stalowym pomostem, który na nią prowadził. Pomost w zmienionym kształcie istnieje do dziś. Do tego zbudowano wiszący mostek, którym można dostać się do restauracji.