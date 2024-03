Kowary chcą przyciągać turystów. Z leżanek nad wodą będziemy podziwiać Śnieżkę, robić sobie zdjęcia przy mostkach oraz żabkach na kamieniu Alina Gierak

Do tej pory turyści wpadali do Kowar, by odwiedzić Park Miniatur Dolnego Śląska oraz Muzeum Sentymentów. Rzadko zatrzymywali się na dłużej. To się powinno zmienić. Kowary pięknieją, coraz tu więcej uroczych zakątków, mostków, ciekawych małych rzeźb oraz ścieżek do spacerowania i jazdy na rowerach. Wkrótce można będzie posiedzieć nad wodą i odpoczywać na drewnianych leżankach, spoglądając na Śnieżkę.