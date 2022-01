Kowary: Szarpał, poniżał i znęcał się psychicznie nad matką oraz siostrą. Agresor odpowie teraz przed sądem

Policjanci z Komisariatu Policji w Kowarach zatrzymali 38-letniego mężczyznę podejrzanego o znęcanie się psychiczne i fizyczne nad matką i siostrą.

38-latek został zatrzymany podczas interwencji 7 stycznia br. zgłoszonej przez pokrzywdzoną. Mężczyzna od około 2 lat znęcał się psychicznie i fizycznie nad matką i siostrą. Nadużywał alkoholu, który wyzwalał w nim agresję. Bez żadnego powodu wszczynał awantury, podczas których wyzywał je, bił, szarpał, poniżał, rzucał przedmiotami. Groził im również uszkodzeniem ciała i pozbawieniem życia.

38-latek trafił do policyjnego aresztu do wytrzeźwia oraz dalszych czynności. Mężczyzna podczas zatrzymania miał 3 promile alkoholu w organizmie. Teraz za popełnione przestępstwo odpowie przed sądem, a grozić mu może nawet do 5 lat pozbawienia wolności. 9 stycznia br. został on doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze. Prokurator zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego, wydał zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych, kontaktowania się z nimi oraz ma on nakaz opuszczenia wspólnie zajmowanego lokalu na 3 miesiące.