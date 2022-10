Kowary - wyremontowano kolejne mostki w Wenecji Karkonoszy!

W Kowarach wyremontowano dwa kolejne mostki nad Jedlicą. To część projektu unijnego mającego na celu przybliżyć turystom i mieszkańcom historię zapomnianych zawodów w Kowarach. Do tej pory wyremontowano mosty o nazwach:

Złotnika,

Młynarza,

Piwowara,

Kowala

Do wyremontowanych już mostów dołączyły dwa kolejne są to mosty Filcarza i Ceramika. Wyremontowane kładki znajdują się w Kowarach Górnych. Mostek Ceramika znajduje się nad potokiem Piszczak, pomiędzy ulicami Wiejską i Świętej Anny. Nazwa nawiązuje do nieistniejącej już Fabryki Porcelany Technicznej, której zabudowania stały niedaleko tego mostku. Mostek Filcarza znajduje się na wysokości ulicy Wiejskiej nazwa odnosi się do dawnej Fabryki Filców Technicznych.

Nowe kładki stały się częścią ścieżki spacerowo-turystycznej opowiadającej o industrialnej przeszłości Kowar. Jak informuje Urząd Miasta Kowary łączny koszt remontu kładek wynosi 78.500,00 zł. Projekt „Poprzez Wenecję Karkonoszy do Przełomu Piszczaka”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.