Kradł na potęgę! Policjanci go złapali i odzyskali część skradzionych rzeczy [ZDJĘCIA]

- Jak ustalili funkcjonariusze, podejrzany ma na koncie serię przestępstw przeciwko mieniu, których dopuścił się od października ubiegłego roku do maja br. w Karpaczu. Policjanci ustalili, że ma ich na koncie co najmniej 18. Są to kradzieże z włamaniem, kradzieże oraz próby kradzieży z włamaniem- informuje podinsp. Edyta Bagrowska z KMP Jelenia Góra.

Pokrzywdzeni wycenili swoje straty na 60 000 złotych. Policjantom udało się odzyskać część skradzionych sprzętów. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia.