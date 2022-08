Kryształowy Ogród w Piechowicach, kiedyś cmentarz i kościół ewangelicki

W roku 1747 w tym miejscu wybudowano Kościół Ewangelicki, który teraz możemy podziwiać tylko dzięki archiwalnym fotografiom. Kościół Ewangelicki wraz z otacząjącym go cmentarzem został opuszczony w roku 1945 a w 1971 roku postanowiono wyburzyć świątynie wraz z cmentarzem.

Park we wcześniejszej znanej piechowiczam formie towarzyszył przez wiele lat aż do roku 2013, kiedy to powstało nowe założenie parkowe o nazwie "Kryształowy Ogród". We wspomnianym wcześniej ogrodzie, zachował się tylko jeden z nagrobków reprezentujących dawne czasy.

Należał on do Christy Kriege - zmarłej w 1944 roku. Na miejscu Kościoła postawiono pamiątkową tablicę upamiętniającą jego istnienie.