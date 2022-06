Kultowy klub "Kwadrat" i jego metamorfoza. Dawniej była tu secesyjna kawiarnia i Dom Koncertowy (ZDJĘCIA)

Klub Kwadrat przy Jeleniogórskim Centrum Kultury

Klub to miejsce przy ul. Bankowej w Jeleniej Górze, w którym cyklicznie odbywa się karaoke, wieczory taneczne, ale i można tu zagrać w planszówki.

W sobotę odbędzie się impreza pod hasłem: The Best Of Eurodance Hits i zagra na niej DJ Majkel z przebojami od Ace Of Base, ATB, Members Of Mayday, Prodigy, Dr Alban, N'Sync, Elektrycznych Gitar i wiele znanych hitów i przebojów z okresu lat 80 i 90. Start o godzinie 20.00

Za niespełna trzy tygodnie odbędzie się z kolei eventz udziałem radiowców: Stand-Up - Radiowcy bez cenzury - Tomasz Olbratowski i Przemysław Skowron już 25.06.2022. Start: 18:00, a koszt biletów to 50 zł.