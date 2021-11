Lama, wędrująca po Karkonoszach przez cztery miesiące, wróci do właściciela. Wreszcie udało się ją złapać

Siedem osób próbowało odłowić południowoamerykańskie zwierzę z karkonoskich lasów. Do wczoraj bezskutecznie. Od lipca samiec lamy przemierzał górskie szlaki Karkonoskiego Parku Narodowego.

- Nie da się przy pomocy strzelby uśpić zwierzęcia i je znieść, bo teren jest na to za trudny. Lama nie pozwala też założyć sobie uwiązu i kagańca. Natychmiast ucieka. Samica, która uciekła wcześniej wraz z przebywającym w górach samcem, została zagoniona do zagrody ale była dużo niżej, w rejonie Budnik. Samiec przemieścił się wyżej i na razie nie pozwala się złapać - tłumaczył Jerzy Pokój, właściciel Western City oraz lamy-uciekiniera.

Lamy to zwierzęta pochodzące z Ameryki Południowej, gdzie bytują w Andach. Są ssakami stadnymi głównie wykorzystywanymi jako zwierzęta juczne oraz do pozyskiwania wełny i mięsa. Dorosłe lamy osiągają do 250 kg wagi i 119 cm wysokości w kłębie. Lama-uciekinier nie była niebezpieczna dla człowieka.