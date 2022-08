Lekarze pierwszego kontaktu, którzy cieszą się największą popularnością - ranking z serwisu ZnanyLekarz.pl Eliza Ciepielewska

Każdy z nas musi się czasem wybrać do lekarza. Jeśli już trafiać na kozetkę to najlepiej do zaufanych lekarzy. W naszej galerii prezentujemy 10 najlepiej ocenianych lekarzy pierwszego kontaktu w Jeleniej Górze. Lekarze pierwszego kontaktu mają za zadanie zapewnić podstawową opiekę zdrowotną i w razie potrzeby kierować do lekarzy specjalistów. Mieć w pobliżu zaufanego lekarza rodzinnego to prawdziwy skarb! Która jeleniogórska przychodnia ma według Państwa najlepszy personel?