Licytacje komornicze nieruchomości w Jeleniej Górze i okolicach [LUTY 2021, LOKALIZACJE]

Jelenia Góra Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Tomasz Rodacki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-02-2022 o godz. 14:00 pod adresem: Sala Widowiskowa Akademia Tańca " Beaty i Tomasza Tabor" , Grunwaldzka 2, 58-500 Jelenia Góra, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: Ryglowski Marek, położonego przy Moniuszki 4/16, 58-506 Jelenia Góra, dla którego SĄD REJONOWY JELENIA GÓRA VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1J/00084851/0. Opis nieruchomości: lokal stanowiący odrębną nieruchomość nr 16 położony w Jeleniej Górze przy ulicy Stanisława Moniuszki nr 4 o powierzchni użytkowej 41,30 m2 oraz pomieszczenie przynależne - piwnica o powierzchni 1,67 m2. Lokal mieszkalny składa się z pokoju, kuchni połączonej z pokojem, łazienki, WC i przedpokoju. Udział lokalu w częściach wspólnych: 721/100000. Dla nieruchomości lokalowej urządzona jest KW, Nr: JG1J/00084851/0. Suma oszacowania wynosi 119 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 89 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ Centrala - Departament Operacji Krajowych 80 2030 0045 1110 0000 0298 3840.

google