Likier z Karkonoszy znany był na całym świecie. Do dziś produkowany jest w Niemczech

Początki staniszowskiego likieru sięgają początku XIX wieku. Wtedy Christiana Gottlieb Koernera przyjechał z Paryża do Staniszowa, a jako piwowar i gorzelnik pracujący w 1810 roku w browarze w Staniszowie, opracował swoją własną recepturę likieru. Bazował on na karkonoskich tradycjach, rosnących w pobliżu ziołach oraz soku z borówek.

Trunek o wyjątkowym smaku i aromacie szybko stał się sławny, a wieści o nim roznosiły się bardzo szybko ze względu na wzmożony ruch turystyczny. Produkt kojarzony był z Karkonoszami, ponieważ jego reklamy zamieszczane były w przewodnikach i na mapach turystycznych.

W 1968 roku produkcja likieru została przeniesiona do Jeleniej Góry, a w 1900 roku zakład produkcyjny został zakupiony przez Otto Stabrin. Popularność trunku była tak duża, że sprzedawany był w Niemczech, Europie, ale i w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Chinach, Brazylii czy Australii. Nieprzerwana produkcja w Jeleniej Górze trwała do 1945 roku. Po II wojnie, gdy zmienione zostały granice, a tereny Jeleniej Góry przyłączone zostały do Polski, dawni właściciele zakładów bracia Otton i Herbert Stabrin wyjechali do Hamburga. W 1957 roku produkcja Echt Stonsdorfer została wznowiona w Norderstedt.