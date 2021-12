Paweł Woźniak poszukiwany jest m.in. za oszustwa. List gończy za nim wydała Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz- Północ.

Wszelkie informacje mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu poszukiwanego prosimy kierować do Komisariatu Policji w Karpaczu telefon 47 87 381 08 lub do oficera dyżurnego KMP w Jeleniej Górze 47 87 312 40 (całodobowo), a także na numer alarmowy 112.