Listonosz zgłosił policji, że został został napadnięty a złodzieje ukradli mu saszetkę z dużą gotówką. Finał sprawy zaskoczył wszystkich

Napad opisał szczegółowo sam poszkodowany.

34- letni listonosz zeznał, że gdy był na klatce schodowej jednego z budynków wielorodzinnych, został zaatakowany przez dwóch zamaskowanych mężczyzn. Zadawali mu ciosy w brzuch, a następnie zabrali saszetkę z pieniędzmi.

Była to gotówka, która miała trafić do mieszkańców Lubania w wysokości blisko 45 tysięcy złotych. Po pobiciu listonosza i zabraniu saszetki, napastnicy uciekli.

Kilka godzin po zgłoszeniu, policjanci z Lubania zatrzymali mężczyznę, którego podejrzewali o związek ze sprawą. Okazało się, że był on pomocnikiem w napadzie. Wyznał, że pomysłodawcą i organizatorem ustawionego przestępstwa był listonosz. To on licząc na szybki i łatwy zysk wymyślił sfingowanie napadu i namówił do tego kolegę. Skradzioną gotówkę mieli przeznaczyć na własne potrzeby.

Pomysłodawca napadu usłyszał zarzut fałszywego zawiadomienia o przestępstwie, którego nie popełniono, przywłaszczenie pieniędzy oraz zeznania nieprawdy, za co grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności - informuje lubańska policja

Pomocnik w sfingowanym napadzie na listonosza usłyszał zarzut kradzieży, zaostrzony karą do 5 lat więzienia.