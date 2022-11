Listopadowy rekord zimna na Śnieżce. Dzisiaj (19.11 2022 r) odnotowano -14,6 stopni C. Spadło 8 cm śniegu. Szlaki są oblodzone Alina Gierak

Portal Izersko -Karkonoska Pogoda podaje, że - 14.6°C, odnotowana dzisiaj (19.11 2022) nad ranem temperatura na Śnieżce, to wyrównanie wartości z 30 listopada 2010 roku. Jest to także najniższa temperatura minimalna w listopadzie od 21 listopada 1998 roku. Dodatkowo to najniższa temperatura zmierzona w tym roku. Ani w styczniu, ani w lutym nie było zimniej na najwyższym karkonoskim szczycie.