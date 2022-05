Magia Karkonoszy w obiektywie Wiktora Barona. Jak zaczęła się jego przygoda z fotografią górską? Paulina Gadomska

Wiktor Baron jest fotografem z południowej Polski. Specjalizuje się w fotografii górskiej, a jego pasję doceniono w wielu konkursach fotograficznych. Jestem finalistą Wielkiego Konkursu Fotograficznego National Geographic Polska, zdobył również wyróżnienia w międzynarodowych konkursach fotograficznych jak ND Photography Awards (trzykrotnie), Monochrome Photography Awards (czterokrotnie). Na stronie National Geographic Polska nazwano go “Baronem fotografii górskiej”. Jego prace ukazują się w tradycyjnie drukowanych magazynach jak “Poznaj Świat” i “Na szczycie”. Przeczytajcie jak zaczęła się jego przygoda z fotografią górską i co uwielbia w Karkonoszach!