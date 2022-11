Magia zadziała się w Przeździedzy, gdy Lidia i Piotr kupili dom kowala. Poznajcie losy 300-letniej Kuźni nad Bobrem. Może tu przyjedziecie?

Kuźnia nad Bobrem w Przeździedzy, wiosce jak z filmu

Ona anglistka, on architekt. W 2016 roku Lidka i Piotr odmienili całe dotychczasowe życie i przenieśli się z Poznania do Przeździedzy koło Wlenia.

To wioseczka jak z filmu. Jedzie się do niej wąską drogą pośród lasów i niewielkich wzgórz. Spogląda na mapę, czy to aby na pewno tutaj. Wreszcie jest. Kilkanaście domostw. Nie ma w niej żadnych dużych przedsiębiorstw, sklepów, kościołów. Czas się zatrzymał. Tu żyje się wolniej. Poznaje co to ciemność i prawdziwa cisza. Imprezowicze szybko stąd uciekną. Kochający spokój, przyrodę i odpoczynek z daleka od miasta, będą wracać lub szukać domu, by osiąść na stałe. Tak jak Lidka i Piotr.